Костецкий Тимур Вадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостецкий Тимур Вадимович

Костецкий Тимур Вадимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.2018

Отец: Костецкий Вадим Игоревич

Мать: Костецкая Наталья Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close