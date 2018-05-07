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Костецкий Тимур Вадимович
Костецкий Тимур Вадимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.05.2018
Пол
Мужской
Отец
Костецкий Вадим Игоревич
Мать
Костецкая Наталья Сергеевна
1997 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.2018
Отец:
Костецкий Вадим Игоревич
Мать:
Костецкая Наталья Сергеевна
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