Останина (Опариных) Ефимия Семенова
Место рождениядер. Пещерская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Пещерская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1735
Отец ребёнка: Останин Варлам Афанасьев
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Останин Иван (мл) Варламов
Отец ребёнка: Останин Варлам Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Батовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762