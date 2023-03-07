Останина (Опариных) Ефимия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина (Опариных) Ефимия Семенова

Место рождения

дер. Пещерская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1703 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Пещерская, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Останин Гаврило Варламов

Отец ребёнка: Останин Варлам Афанасьев

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Останин Иван (мл) Варламов

Отец ребёнка: Останин Варлам Афанасьев

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Варлам Афанасьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Батовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762