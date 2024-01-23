Ерошенко Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерошенко Светлана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1963

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1963

Отец: Гриднев Владимир Ильич

Мать: Гриднева Анна Федоровна

Рождение ребёнка
13.11.1982

Сын: Ерошенко Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Ерошенко Владимир Александрович

Рождение ребёнка
24.05.1992

Сын: Ерошенко Всеволод Владимирович

Отец ребёнка: Ерошенко Владимир Александрович

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