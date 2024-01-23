Ерошенко Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1963
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1963
Отец: Гриднев Владимир Ильич
Мать: Гриднева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
13.11.1982
Сын: Ерошенко Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Ерошенко Владимир Александрович
Рождение ребёнка
24.05.1992
Сын: Ерошенко Всеволод Владимирович
Отец ребёнка: Ерошенко Владимир Александрович