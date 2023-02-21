Домника Максимова

Домника Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1824
Сын: Мольков Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Николаевич
Смерть
Неизвестно