Домника Максимова

Домника Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домника Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1824

Сын: Мольков Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Николаевич

Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Мольков Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Николаевич

Киучер, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно