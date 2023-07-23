Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно