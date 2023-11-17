Сафонова (Корякова) Дарья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафонова (Корякова) Дарья Владимировна

Сафонова (Корякова) Дарья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1989

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1989

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.07.2012

Сын: Сафонов Вадим Антонович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.03.2016

Сын: Сафонов Алексей Антонович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.01.2021

Дочь: Сафонова Евгения Антоновна

Отец ребёнка: не указан

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close