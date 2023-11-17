Сафонова (Корякова) Дарья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1989
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1989
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.07.2012
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.03.2016
Сын: Сафонов Алексей Антонович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.01.2021
Дочь: Сафонова Евгения Антоновна
Отец ребёнка: не указан