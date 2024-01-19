Чувахов Иван Владимирович
Место рождения
Дата рождения13.05.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1986
Рождение ребёнка
15.03.2011
Мать ребёнка: Чувахова Юлия Андреевна
Зеленогорск, ЗАТО город Зеленогорск, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.04.2013
Мать ребёнка: Чувахова Юлия Андреевна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.07.2018
Мать ребёнка: Чувахова Юлия Андреевна
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
25.05.2022
Сын: Чувахов Лев Иванович
Мать ребёнка: Чувахова Юлия Андреевна
Болгар, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чувахова Юлия Андреевна