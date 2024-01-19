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Чувахов Иван Владимирович

Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

13.05.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1986

Отец: Чувахов Владимир Иванович

Мать: Чувахова Ирина Анатольевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
15.03.2011

Сын: Чувахов Илья Иванович

Мать ребёнка: Чувахова Юлия Андреевна

Зеленогорск, ЗАТО город Зеленогорск, Красноярский край
Рождение ребёнка
02.04.2013

Сын: Чувахов Антон Иванович

Мать ребёнка: Чувахова Юлия Андреевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.07.2018

Сын: Чувахов Матвей Иванович

Мать ребёнка: Чувахова Юлия Андреевна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
25.05.2022

Сын: Чувахов Лев Иванович

Мать ребёнка: Чувахова Юлия Андреевна

Болгар, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чувахова Юлия Андреевна

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