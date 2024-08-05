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Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телюков Сидор Алексеевич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Телюков Ефим Сидорович

Отец ребёнка: Телюков Сидор Алексеевич

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Телюков Матвей Сидорович

Отец ребёнка: Телюков Сидор Алексеевич

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Телюков Леон Сидорович

Отец ребёнка: Телюков Сидор Алексеевич

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.11.1863

Сын: Телюков Михаил Сидорович

Отец ребёнка: Телюков Сидор Алексеевич

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Телюков Евдоким Сидорович

Отец ребёнка: Телюков Сидор Алексеевич

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Телюков Иван Сидорович

Отец ребёнка: Телюков Сидор Алексеевич

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Телюков Алексей Сидорович

Отец ребёнка: Телюков Сидор Алексеевич

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Телюков Никита Сидорович

Отец ребёнка: Телюков Сидор Алексеевич

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Телюков Лукьян Сидорович

Отец ребёнка: Телюков Сидор Алексеевич

Телюковка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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