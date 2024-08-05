Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Телюков Сидор Алексеевич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Телюков Сидор Алексеевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Телюков Сидор Алексеевич
Рождение ребёнка
03.11.1863
Отец ребёнка: Телюков Сидор Алексеевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Телюков Евдоким Сидорович
Отец ребёнка: Телюков Сидор Алексеевич
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Телюков Сидор Алексеевич
Рождение ребёнка
1880
Сын: Телюков Алексей Сидорович
Отец ребёнка: Телюков Сидор Алексеевич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Телюков Сидор Алексеевич
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Телюков Сидор Алексеевич
Смерть
Неизвестно