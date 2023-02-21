Ликерья Ануфриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ликерья Ануфриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Давыдов Филимон Евсеев

Отец ребёнка: Евсей Филиппов

Логвиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Филипп Евсеев

Отец ребёнка: Евсей Филиппов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Анфиса Евсеева

Отец ребёнка: Евсей Филиппов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсей Филиппов

Место жительства
Неизвестно
Логвиново, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно