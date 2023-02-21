Ликерья Ануфриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1894
Отец ребёнка: Евсей Филиппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Евсей Филиппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Анфиса Евсеева
Отец ребёнка: Евсей Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евсей Филиппов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно