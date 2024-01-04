Ивченко (Скороходова) Елена-Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивченко (Скороходова) Елена-Ольга Ивановна

Место рождения

Владимировка

Дата рождения

10.06.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.02.1908 ст.

Муж: Ивченко Иван 1 Григорьевич

Рождение ребёнка
18.05.1909 ст.

Сын: Ивченко Николай Иванович

Отец ребёнка: Ивченко Иван 1 Григорьевич

Рождение ребёнка
21.07.1912 ст.

Сын: Ивченко Василий Иванович

Отец ребёнка: Ивченко Иван 1 Григорьевич

Рождение ребёнка
15.02.1914 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ивченко Иван 1 Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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