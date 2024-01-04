Ивченко (Скороходова) Елена-Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.06.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.02.1908 ст.
Рождение ребёнка
18.05.1909 ст.
Отец ребёнка: Ивченко Иван 1 Григорьевич
Рождение ребёнка
21.07.1912 ст.
Отец ребёнка: Ивченко Иван 1 Григорьевич
Рождение ребёнка
15.02.1914 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ивченко Иван 1 Григорьевич
Смерть
Неизвестно