Родичев Александр Иванович
Место рожденияВеликий Двор Сямженский район Вологодская обл
Дата рождения13.06.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1953
Великий Двор Сямженский район Вологодская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родичев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Родичева Галина
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родичева Надежда Александровна
Мать ребёнка: Родичева Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Родичева Галина