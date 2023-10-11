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Родичев Александр Иванович

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Место рождения

Великий Двор Сямженский район Вологодская обл

Дата рождения

13.06.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1953

Отец: Родичев Иван Афанасьевич

Мать: Родичева Евдокия Александровна

Великий Двор Сямженский район Вологодская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родичев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Родичева Галина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родичева Надежда Александровна

Мать ребёнка: Родичева Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родичева Галина

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