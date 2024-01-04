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Чекарамит Илья Анастасович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Чекарамит Анастас Афанасьевич

Мать: Деспина

ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-66
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Марина Ильинична

Мать ребёнка: Чекарамит Феодора

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-59
Рождение ребёнка
1845

Сын: Чекарамит Петр Ильич

Мать ребёнка: Чекарамит Феодора

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-59
Смерть
Неизвестно
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