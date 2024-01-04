Чекарамит Илья Анастасович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Чекарамит Анастас Афанасьевич
Мать: Деспина
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-66
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Марина Ильинична
Мать ребёнка: Чекарамит Феодора
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-59
Рождение ребёнка
1845
Сын: Чекарамит Петр Ильич
Мать ребёнка: Чекарамит Феодора
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-59
Смерть
Неизвестно