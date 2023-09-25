(Закариадзе) Гогуца — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Закариадзе) Гогуца

(Закариадзе) Гогуца

avatar

Место рождения

Грузия

Дата рождения

17.09.1912

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1912

Отец: Закариадзе Иордан

Мать: Касине

Грузия
Рождение ребёнка
20.05.1932

Дочь: Ламара

Отец ребёнка: Мехузла Аполлон Сикоевич

Рождение ребёнка
06.03.1934

Сын: Мехузла Николай Аполлонович

Отец ребёнка: Мехузла Аполлон Сикоевич

Грузия
Рождение ребёнка
28.01.1940

Сын: Мехузла Тариэл

Отец ребёнка: Мехузла Аполлон Сикоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мехузла Тинатин

Отец ребёнка: Мехузла Аполлон Сикоевич

Сухум, Город Сухум
Смерть
1983
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close