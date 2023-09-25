(Закариадзе) Гогуца
Место рожденияГрузия
Дата рождения17.09.1912
Дата смерти1983
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1912
Отец: Закариадзе Иордан
Мать: Касине
Грузия
Рождение ребёнка
20.05.1932
Дочь: Ламара
Отец ребёнка: Мехузла Аполлон Сикоевич
Рождение ребёнка
06.03.1934
Сын: Мехузла Николай Аполлонович
Отец ребёнка: Мехузла Аполлон Сикоевич
Грузия
Рождение ребёнка
28.01.1940
Сын: Мехузла Тариэл
Отец ребёнка: Мехузла Аполлон Сикоевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мехузла Тинатин
Отец ребёнка: Мехузла Аполлон Сикоевич
Сухум, Город Сухум
Смерть
1983