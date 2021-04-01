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Коровин Артём Геннадьевич

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.04.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.2021

Отец: Коровин Геннадий Васильевич

Мать: Коровина Ольга Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
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