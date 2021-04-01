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Коровин Артём Геннадьевич
Коровин Артём Геннадьевич
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
01.04.2021
Пол
Мужской
Отец
Коровин Геннадий Васильевич
1973 г.р.
Мать
Коровина (Камахина) Ольга Андреевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.2021
Отец:
Коровин Геннадий Васильевич
Мать:
Коровина Ольга Андреевна
Москва
, город федерального значения Москва
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