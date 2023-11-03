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Булыцин Иосиф Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1871

Отец: Булыцин Михаил Ильин

Мать: Булыцина Зиновья Михайлова

Бракосочетание
Около 1890

Жена: Булыцина Ксения Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Кристина Иосифовна

Мать ребёнка: Булыцина Ксения Федоровна

Бракосочетание
02.11.1897

Жена: Булыцина Марфа Евграфовна

м. 26, втор. брак. ж. 20
Рождение ребёнка
01.07.1900

Дочь: Марфа Иосифова

Мать ребёнка: Булыцина Марфа Евграфовна

мать указана как Евдокия Георгиева
Рождение ребёнка
15.08.1901

Сын: Булыцин Павел Иосифов

Мать ребёнка: Булыцина Марфа Евграфовна

Рождение ребёнка
14.11.1902

Дочь: Черенщикова? Феодора Иосифовна

Мать ребёнка: Булыцина Марфа Евграфовна

Рождение ребёнка
12.09.1906

Дочь: Людмила Иосифовна

Мать ребёнка: Булыцина Марфа Евграфовна

Петр и Екатерина Евгр
Рождение ребёнка
01.05.1909

Дочь: Пелагея Иосифовна

Мать ребёнка: Булыцина Марфа Евграфовна

Рождение ребёнка
06.04.1910

Дочь: Платонида Иосифовна

Мать ребёнка: Булыцина Марфа Евграфовна

Рождение ребёнка
12.04.1912

Сын: Булыцин Василий Иосифович

Мать ребёнка: Булыцина Марфа Евграфовна

Рождение ребёнка
28.03.1914

Сын: Булыцин Иван Иосифович

Мать ребёнка: Булыцина Марфа Евграфовна

Рождение ребёнка
02.10.1915

Сын: Булыцин Константин Иосифович

Мать ребёнка: Булыцина Марфа Евграфовна

Упоминание
26.12.1937
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
58, п. 10 УК РСФСР, Арест 22 декабря 1937 г. ИТЛ 10 лет
Смерть
Неизвестно
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