Булыцин Иосиф Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.11.1871
Отец: Булыцин Михаил Ильин
Бракосочетание
Около 1890
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Кристина Иосифовна
Мать ребёнка: Булыцина Ксения Федоровна
Бракосочетание
02.11.1897
м. 26, втор. брак. ж. 20
Рождение ребёнка
01.07.1900
Дочь: Марфа Иосифова
Мать ребёнка: Булыцина Марфа Евграфовна
мать указана как Евдокия Георгиева
Рождение ребёнка
15.08.1901
Мать ребёнка: Булыцина Марфа Евграфовна
Рождение ребёнка
14.11.1902
Дочь: Черенщикова? Феодора Иосифовна
Мать ребёнка: Булыцина Марфа Евграфовна
Рождение ребёнка
12.09.1906
Дочь: Людмила Иосифовна
Мать ребёнка: Булыцина Марфа Евграфовна
Петр и Екатерина Евгр
Рождение ребёнка
01.05.1909
Дочь: Пелагея Иосифовна
Мать ребёнка: Булыцина Марфа Евграфовна
Рождение ребёнка
06.04.1910
Дочь: Платонида Иосифовна
Мать ребёнка: Булыцина Марфа Евграфовна
Рождение ребёнка
12.04.1912
Сын: Булыцин Василий Иосифович
Мать ребёнка: Булыцина Марфа Евграфовна
Рождение ребёнка
28.03.1914
Мать ребёнка: Булыцина Марфа Евграфовна
Рождение ребёнка
02.10.1915
Сын: Булыцин Константин Иосифович
Мать ребёнка: Булыцина Марфа Евграфовна
Упоминание
26.12.1937
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
58, п. 10 УК РСФСР, Арест 22 декабря 1937 г. ИТЛ 10 лет
Смерть
Неизвестно