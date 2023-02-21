Орловская Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орловская Анна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Арест
30.12.1930
• Приговор: Выслан в 1930 г. из с. Куломзино Татарского р-на в Пудинский р-н. Снят с учета в 1948 г. • Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Новосибирской обл. - т.3... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полякова Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Орловский Прокопий Логинович

Смерть
Неизвестно