Орловская Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Арест
30.12.1930
• Приговор: Выслан в 1930 г. из с. Куломзино Татарского р-на в Пудинский р-н. Снят с учета в 1948 г. • Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; Книга памяти Новосибирской обл. - т.3... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полякова Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Орловский Прокопий Логинович
Смерть
Неизвестно