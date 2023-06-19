Steinberg (Schnitzer) Rivka — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Steinberg (Schnitzer) Rivka

Место рождения

Трояновка, Волинська область

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

30.03.1951

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Schnitzer Taube

Трояновка, Волинська область
Рождение ребёнка
28.02.1894

Сын: Steinberg Ben

Отец ребёнка: Steinberg Shimsel

Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Steinberg Benjamin

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Steinberg Yidil

Отец ребёнка: Steinberg Shimsel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Silver Ida

Отец ребёнка: Steinberg Shimsel

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Maccoy? Dora

Отец ребёнка: Steinberg Shimsel

Смерть
30.03.1951
Portland, OR United States
Похороны
01.04.1951
Portland, OR United States