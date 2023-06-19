Steinberg (Schnitzer) Rivka
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смерти30.03.1951
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Schnitzer Taube
Рождение ребёнка
28.02.1894
Сын: Steinberg Ben
Отец ребёнка: Steinberg Shimsel
Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Steinberg Benjamin
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Steinberg Yidil
Отец ребёнка: Steinberg Shimsel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Silver Ida
Отец ребёнка: Steinberg Shimsel
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Maccoy? Dora
Отец ребёнка: Steinberg Shimsel
Смерть
30.03.1951
Portland, OR United States
Похороны
01.04.1951
Portland, OR United States