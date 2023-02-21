Боровкова (Кильштедт) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова (Кильштедт) Елена Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.03.1849

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Боровкова Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Боровков Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1832

Сын: Боровков Михаил Александрович

Отец ребёнка: Боровков Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.11.1834

Сын: Боровков Николай Александрович

Отец ребёнка: Боровков Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1834

Сын: Боровков Александр Александрович

Отец ребёнка: Боровков Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Энгельгардт Вера Александровна

Отец ребёнка: Боровков Александр Дмитриевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровков Александр Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.03.1849