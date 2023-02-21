Боровкова (Кильштедт) Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.03.1849
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Боровкова Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Боровков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Боровков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Боровков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.11.1834
Сын: Боровков Николай Александрович
Отец ребёнка: Боровков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Боровков Александр Александрович
Отец ребёнка: Боровков Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Энгельгардт Вера Александровна
Отец ребёнка: Боровков Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.03.1849