Мизюряев Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврилова (Мизюряева) Анна Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Гаврилов (Мизюряев) Пётр Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1931
Сын: Гаврилов (Мизюряев) Александр Петрович
Мать ребёнка: не указана
Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно