Мизюряев Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мизюряев Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврилова (Мизюряева) Анна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Гаврилов (Мизюряев) Пётр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Гаврилов (Мизюряев) Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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