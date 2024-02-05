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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1904

Сын: Зайцев Иоанн Дмитриевич

Отец ребёнка: Зайцев Дмитрий Александрович

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
03.10.1905

Сын: Зайцев Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Зайцев Дмитрий Александрович

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
08.07.1911

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Зайцев Дмитрий Александрович

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
16.12.1913

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Зайцев Дмитрий Александрович

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
16.07.1916

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Зайцев Дмитрий Александрович

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Дмитрий Александрович

Смерть
Неизвестно
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