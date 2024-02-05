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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1904
Отец ребёнка: Зайцев Дмитрий Александрович
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
03.10.1905
Отец ребёнка: Зайцев Дмитрий Александрович
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
08.07.1911
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Зайцев Дмитрий Александрович
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
16.12.1913
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Зайцев Дмитрий Александрович
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
16.07.1916
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Зайцев Дмитрий Александрович
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно