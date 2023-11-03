Перелыгин Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерелыгин Павел Николаевич

Перелыгин Павел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.2016

Дочь: Перелыгина Ангелина Павловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.10.2018

Сын: Перелыгин Александр Павлович

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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