Перелыгин Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.2016
Дочь: Перелыгина Ангелина Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.10.2018
Сын: Перелыгин Александр Павлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности