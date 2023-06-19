Горяев Николай Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горяев Николай Константинович

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

12.06.1875

Дата смерти

09.07.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Место жительства
По 1894
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
По 1902
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1905 по 1943
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1905
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.07.1943
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)