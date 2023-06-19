Горяев Николай Константинович
Место рождения
Дата рождения12.06.1875
Дата смерти09.07.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1894
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
По 1902
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1905 по 1943
Место жительства
По 1905
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.07.1943