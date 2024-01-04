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Биккеня Муртазин

Место рождения

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1785

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Муртаза Илькенеев

Мать: не указана

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Шагида Биккеня Кызы

Мать ребёнка: не указана

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1826

Сын: Мухаметшарип

Мать ребёнка: не указана

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1828

Сын: Мухаметгалим Биккенин

Мать ребёнка: не указана

Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Упоминание
Неизвестно
Ревизсая сказка | №61-1834
Смерть
1833
Малые Ширданы, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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