Биккеня Муртазин
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Муртаза Илькенеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Шагида Биккеня Кызы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Мухаметшарип
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
Неизвестно
Ревизсая сказка | №61-1834
Смерть
1833