Кретова Акулина Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1855
Отец ребёнка: Кретов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
?.07.1857
Дочь: Кретова Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Кретов Яков Васильевич
Новотроевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно