Кретова Акулина Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кретова Акулина Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1855

Сын: Кретов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Кретов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
?.07.1857

Дочь: Кретова Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Кретов Яков Васильевич

Новотроевка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кретов Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно
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