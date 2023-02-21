Бара Сок — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бара Сок

Место рождения

Не указано

Дата рождения

996

Дата смерти

1013

Пол

Мужской

Отец

963 г.р.

Мать

964 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
996

Отец: Хан Бара Хучутэй

Мать: Ай-Чоно Гурав

Смерть
1013