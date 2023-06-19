Пурышева (Николаева) Наталья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1931
Дочь: Ануфриева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Пурышев Иван Петрович
Рождение ребёнка
?.01.1933
Дочь: Дудуева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Пурышев Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пурышев Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986