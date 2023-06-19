Пурышева (Николаева) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пурышева (Николаева) Наталья Васильевна

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Место рождения

Урусобино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Урусобино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
28.05.1931

Дочь: Ануфриева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Пурышев Иван Петрович

Конново, Бородинская волость, Суздальский уезд
Рождение ребёнка
?.01.1933

Дочь: Дудуева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Пурышев Иван Петрович

Конново, Бородинская волость, Суздальский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пурышев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Пурышев Иван Петрович

Конново, Бородинская волость, Суздальский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пурышев Иван Петрович

Смерть
1986