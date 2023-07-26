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Шестакова Аня
Шестакова Аня
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Шестакова Наталья
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Шестакова Наталья
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