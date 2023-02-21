Строй (Скиба) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строй (Скиба) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.04.1874 ст.

Муж: Строй Сергей Григорьевич

Рожевка, Київська область
Рождение ребёнка
18.11.1878 ст.

Дочь: Феодора Сергеевна

Отец ребёнка: Строй Сергей Григорьевич

Рожевка, Київська область
Рождение ребёнка
26.07.1881 ст.

Сын: Строй Пантелеймон Сергеевич

Отец ребёнка: Строй Сергей Григорьевич

Рожевка, Київська область
Рождение ребёнка
15.12.1883 ст.

Дочь: Строй Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Строй Сергей Григорьевич

Рожевка, Київська область
Рождение ребёнка
18.12.1886 ст.

Дочь: Строй Иулиания Сергеевна

Отец ребёнка: Строй Сергей Григорьевич

Рожевка, Київська область
Рождение ребёнка
28.06.1888 ст.

Дочь: Строй Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Строй Сергей Григорьевич

Рожевка, Київська область
Рождение ребёнка
24.07.1892

Дочь: Строй Христина Сергеевна

Отец ребёнка: Строй Сергей Григорьевич

Рожевка, Київська область
Смерть
Неизвестно