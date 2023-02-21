Строй (Скиба) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1874 ст.
Рождение ребёнка
18.11.1878 ст.
Дочь: Феодора Сергеевна
Отец ребёнка: Строй Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
26.07.1881 ст.
Сын: Строй Пантелеймон Сергеевич
Отец ребёнка: Строй Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
15.12.1883 ст.
Дочь: Строй Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Строй Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
18.12.1886 ст.
Дочь: Строй Иулиания Сергеевна
Отец ребёнка: Строй Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
28.06.1888 ст.
Дочь: Строй Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Строй Сергей Григорьевич
Рождение ребёнка
24.07.1892
Дочь: Строй Христина Сергеевна
Отец ребёнка: Строй Сергей Григорьевич
Смерть
Неизвестно