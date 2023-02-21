Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Сын: Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аполинария Николаевна
Отец ребёнка: Николай Дмитриевич
Смерть
Неизвестно