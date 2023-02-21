Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1805 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Сын: Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Степанович

Виктово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аполинария Николаевна

Отец ребёнка: Николай Дмитриевич

Виктово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно