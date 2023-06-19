Винюкова (Токмачева) Прасковья Игнатьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.08.1969
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Токмачев Игнат Иванович
Мать: Токмачева Анна Евфимовна
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Винюков Петр Федорович
Рождение ребёнка
05.02.1929
Отец ребёнка: Винюков Петр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.08.1969
Казахстан, город Павлодар