Винюкова (Токмачева) Прасковья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винюкова (Токмачева) Прасковья Игнатьевна

Место рождения

Нижние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.08.1969

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Токмачев Игнат Иванович

Мать: Токмачева Анна Евфимовна

Нижние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Винюков Василий Петрович

Отец ребёнка: Винюков Петр Федорович

Рождение ребёнка
05.02.1929

Сын: Винюков Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Винюков Петр Федорович

Нижние Апочки, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винюков Петр Федорович

Смерть
06.08.1969
Казахстан, город Павлодар