Булдакова Агрепина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Марина Данилова
Отец ребёнка: Булдаков Даниил Степанов
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Булдаков Даниил Степанов
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Плетенева Параскева Данилова
Отец ребёнка: Булдаков Даниил Степанов
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Булдаков Даниил Степанов
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Евдокия Данилова
Отец ребёнка: Булдаков Даниил Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763