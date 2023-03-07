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Булдакова Агрепина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Марина Данилова

Отец ребёнка: Булдаков Даниил Степанов

Рождение ребёнка
1743

Сын: Булдаков Семен Данилов

Отец ребёнка: Булдаков Даниил Степанов

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Плетенева Параскева Данилова

Отец ребёнка: Булдаков Даниил Степанов

Рождение ребёнка
1747

Сын: Булдаков Семен Данилов

Отец ребёнка: Булдаков Даниил Степанов

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Евдокия Данилова

Отец ребёнка: Булдаков Даниил Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булдаков Даниил Степанов

Место жительства
Неизвестно
Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763