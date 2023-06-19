Токарев Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарев Федор Васильевич

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Место рождения

Егорлыкская, Егорлыкский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

14.06.1871

Дата смерти

07.06.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Егорлыкская, Егорлыкский муниципальный район, Ростовская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Ломоносов, Петергофский уезд
Место жительства
Неизвестно
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
07.06.1968
Москва, город федерального значения Москва