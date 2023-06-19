Токарев Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.06.1871
Дата смерти07.06.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Сестрорецк, Курортный район, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Ломоносов, Петергофский уезд
Место жительства
Неизвестно
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
07.06.1968