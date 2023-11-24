Агеева (Глахтеева) Елена Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агеева (Глахтеева) Елена Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1973

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1953 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2007 г.р.
2011 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1973

Отец: Глахтеев Валерий Петрович

Мать: Глахтеева Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
31.01.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агеев Алексей Борисович

Рождение ребёнка
10.05.2007

Сын: Агеев Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Агеев Алексей Борисович

Рождение ребёнка
27.11.2011

Дочь: Агеева Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Агеев Алексей Борисович

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