Агеева (Глахтеева) Елена Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1973
Рождение ребёнка
31.01.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Агеев Алексей Борисович
Рождение ребёнка
10.05.2007
Отец ребёнка: Агеев Алексей Борисович
Рождение ребёнка
27.11.2011
Дочь: Агеева Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Агеев Алексей Борисович