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Даньшев Емельян Григорьевич

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

До 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Даньшев Григорий Иванович

Мать: Даньшева Прасковья

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Даньшев Максим Емельянович

Мать ребёнка: Даньшева Анна Тимофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Прасковья Емельяновна

Мать ребёнка: Даньшева Анна Тимофеевна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даньшева Анна Тимофеевна

Смерть
До 1850
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область