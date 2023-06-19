Даньшев Емельян Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиДо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Даньшев Григорий Иванович
Мать: Даньшева Прасковья
Рождение ребёнка
1833
Сын: Даньшев Максим Емельянович
Мать ребёнка: Даньшева Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Прасковья Емельяновна
Мать ребёнка: Даньшева Анна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Даньшева Анна Тимофеевна
Смерть
До 1850