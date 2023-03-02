Левченко Юлия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.2017
Дочь: Левченко Ирина Евгеньевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.09.2022
Дочь: Левченко Ольга Евгеньевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности