Левченко Юлия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко Юлия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.2017

Дочь: Левченко Ирина Евгеньевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.09.2022

Дочь: Левченко Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности