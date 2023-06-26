Алексеева Мария Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евгений
пестравка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Иван Александрович
Отец ребёнка: Кононов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Александр Александрович
Отец ребёнка: Кононов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кононов Александр
Смерть
Неизвестно