Алексеева Мария Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеева Мария Евгеньевна

Алексеева Мария Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евгений

Мать: Алексеева Екатерина Егоровна

пестравка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Иван Александрович

Отец ребёнка: Кононов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Александр Александрович

Отец ребёнка: Кононов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Александр

Смерть
Неизвестно