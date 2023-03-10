Неизвестно (Шемонаев) Евдокия Панкратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти06.06.1851
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Место жительства
Неизвестно
Савельевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Савельевка
Смерть
06.06.1851
Суриково, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: оспа | д.Суриково | МК с.Суриково, ц.Богоявленская, 1851. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.993