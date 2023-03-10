Неизвестно (Шемонаев) Евдокия Панкратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно (Шемонаев) Евдокия Панкратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

06.06.1851

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Шемонаев Панкрат Семенович

Мать: Шемонаев Федосья Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Савельевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Савельевка
Смерть
06.06.1851
Суриково, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: оспа | д.Суриково | МК с.Суриково, ц.Богоявленская, 1851. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.993