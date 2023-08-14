Шемаров Станислав Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1963
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1963
Отец: Шемаров Леонид Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Полтава, Полтавська область
Образование
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Харьковский медицинский институт, врач