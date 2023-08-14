Шемаров Станислав Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемаров Станислав Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1963

Отец: Шемаров Леонид Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Полтава, Полтавська область
Образование
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Харьковский медицинский институт, врач
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