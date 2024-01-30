Русакова Евгения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русакова Евгения Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

1960 г.р.

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1980

Отец: Бурков Владимир

Мать: Буркова Елена Евгеньевна

Рождение ребёнка
26.11.2002

Дочь: Русакова Алина Дмитриевна

Отец ребёнка: Русаков Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
27.12.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Русаков Дмитрий Александрович

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
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