Русакова Евгения Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1980
Отец: Бурков Владимир
Мать: Буркова Елена Евгеньевна
Рождение ребёнка
26.11.2002
Дочь: Русакова Алина Дмитриевна
Отец ребёнка: Русаков Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
27.12.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Русаков Дмитрий Александрович
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область