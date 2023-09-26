Попова Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Ксения Герасимовна
Отец ребёнка: Попов Герасим Кононович
Рождение ребёнка
13.03.1885
Дочь: Дарья Герасимовна
Отец ребёнка: Попов Герасим Кононович
Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно