Попова Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Ксения Герасимовна

Отец ребёнка: Попов Герасим Кононович

Рождение ребёнка
13.03.1885

Дочь: Дарья Герасимовна

Отец ребёнка: Попов Герасим Кононович

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
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