Игнатей Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатей Матвеев

Место рождения

Калин-остров

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матвей Гаврилов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1750 ст.

Сын: Ефрем Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
РКНА, ф25, о15, д1/2 (лист 165/1) 28.01.1750 деревни нового починка Кюрасельги у Игнатья Матфиева сын Ефрем
Смерть
Неизвестно