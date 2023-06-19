Игнатей Матвеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матвей Гаврилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1750 ст.
Сын: Ефрем Игнатьев
Мать ребёнка: не указана
Матвеева Сельга, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
РКНА, ф25, о15, д1/2 (лист 165/1) 28.01.1750 деревни нового починка Кюрасельги у Игнатья Матфиева сын Ефрем
Смерть
Неизвестно