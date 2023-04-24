Шакурина Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакурина Любовь Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1959 г.р.

Муж

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Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1989

Отец: не указан

Мать: Точилина Ольга Владимировна

Бракосочетание
31.08.2013

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.07.2015

Дочь: Шакурина Наталья Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.07.2015

Сын: Шакурин Владимир Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности