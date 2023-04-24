Шакурина Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1989
Отец: не указан
Бракосочетание
31.08.2013
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.07.2015
Дочь: Шакурина Наталья Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.07.2015
Сын: Шакурин Владимир Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности