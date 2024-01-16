Непогодьев Тимофей Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непогодьев Тимофей Терентьевич

Место рождения

д. Окуловщина Енангского Воскресенского прихода

Дата рождения

1794

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Окуловщина Енангского Воскресенского прихода
Рождение ребёнка
1815

Сын: Непогодьев Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

д. Окуловщина Енангского Воскресенского прихода
Рождение ребёнка
1817

Сын: Непогодьев Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

д. Окуловщина Енангского Воскресенского прихода
Рождение ребёнка
1819

Сын: Непогодьев Осип Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

д. Окуловщина Енангского Воскресенского прихода
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Лукья (Лукерья) Гликерия Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

д. Окуловщина
Рождение ребёнка
1830

Сын: Непогодьев Никита Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

д. Окуловщина Енангского Воскресенского прихода
Рождение ребёнка
1835

Сын: Непогодьев Терентий Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

д. Окуловщина Енангского Воскресенского прихода
Смерть
1850
д. Окуловщина Енангского Воскресенского прихода
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