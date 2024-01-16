Непогодьев Тимофей Терентьевич
Место рожденияд. Окуловщина Енангского Воскресенского прихода
Дата рождения1794
Дата смерти1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Окуловщина Енангского Воскресенского прихода
Рождение ребёнка
1815
Сын: Непогодьев Яков Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
д. Окуловщина Енангского Воскресенского прихода
Рождение ребёнка
1817
Сын: Непогодьев Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
д. Окуловщина Енангского Воскресенского прихода
Рождение ребёнка
1819
Сын: Непогодьев Осип Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
д. Окуловщина Енангского Воскресенского прихода
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Лукья (Лукерья) Гликерия Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
д. Окуловщина
Рождение ребёнка
1830
Сын: Непогодьев Никита Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
д. Окуловщина Енангского Воскресенского прихода
Рождение ребёнка
1835
Сын: Непогодьев Терентий Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
д. Окуловщина Енангского Воскресенского прихода
Смерть
1850
д. Окуловщина Енангского Воскресенского прихода