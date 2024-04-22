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Соколюк Иван Николаевич

Место рождения

Ляховцы, Малоритский район, Брестская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

?.09.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Ляховцы, Малоритский район, Брестская область
https://m.pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie57899671 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57899671 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=557899671
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколюк Парасковья Петровна

Ляховцы, Малоритский район, Брестская область
Смерть
?.09.1944
Пропал без вести
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