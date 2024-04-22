Соколюк Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти?.09.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
https://m.pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie57899671 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=57899671 https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=557899671
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.1944
Пропал без вести