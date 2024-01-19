Добрынин Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрынин Сергей Иванович

Место рождения

Луговое, Тальменский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Луговое, Тальменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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