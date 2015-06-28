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Манвейлер Захар Егорович
Манвейлер Захар Егорович
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Место рождения
Калининград
, город Калининград, Калининградская область
Дата рождения
28.06.2015
Пол
Мужской
Отец
Манвейлер (Левин) Егор Викторович
1985 г.р.
Мать
Манвейлер (Васильева) Алиса Владимировна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПВ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.2015
Отец:
Манвейлер Егор Викторович
Мать:
Манвейлер Алиса Владимировна
Калининград
, город Калининград, Калининградская область
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