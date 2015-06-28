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Манвейлер Захар Егорович

Место рождения

Калининград, город Калининград, Калининградская область

Дата рождения

28.06.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.2015

Отец: Манвейлер Егор Викторович

Мать: Манвейлер Алиса Владимировна

Калининград, город Калининград, Калининградская область