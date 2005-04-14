Калугина (Майкова) Эмилия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1934
Дата смерти14.04.2005
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1934
Отец: Майков Федор
Мать: Майкова Анна
Рождение ребёнка
08.09.1957
Дочь: Сиротинина Людмила Александровна
Отец ребёнка: Калугин Александр
Крутышки, Белопесоцкая волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калугин Геннадий
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калугин Александр
Смерть
14.04.2005