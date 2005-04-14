Калугина (Майкова) Эмилия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугина (Майкова) Эмилия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1934

Дата смерти

14.04.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1934

Отец: Майков Федор

Мать: Майкова Анна

Рождение ребёнка
08.09.1957

Дочь: Сиротинина Людмила Александровна

Отец ребёнка: Калугин Александр

Крутышки, Белопесоцкая волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Геннадий

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калугин Александр

Смерть
14.04.2005
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