Айсина (Хасянова) Разия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айсина (Хасянова) Разия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айсин Ахмят

Нижегородская область , Пильнинский район ,с. Красная Горка
Рождение ребёнка
04.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айсин Ахмят

Сафажай, Россия.
Рождение ребёнка
12.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Айсин Ахмят

Москва Булатниковская ул
Смерть
2006
с.Красная Горка Пильнинский р-н)
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