Айсина (Хасянова) Разия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1963
Нижегородская область , Пильнинский район ,с. Красная Горка
Рождение ребёнка
04.09.1963
Сафажай, Россия.
Рождение ребёнка
12.08.1972
Москва Булатниковская ул
Смерть
2006
с.Красная Горка Пильнинский р-н)