Кирсанов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.12.1898
Дата смерти16.11.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1960 по 1994
Минск, БССР
Смерть
16.11.1994
Минск, Беларусь