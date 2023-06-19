Кирсанов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирсанов Александр Васильевич

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.12.1898

Дата смерти

16.11.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
23.12.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1960 по 1994
Минск, БССР
Смерть
16.11.1994
Минск, Беларусь