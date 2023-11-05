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Ключенко Дмитрий Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1991

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1991

Отец: Клёченко Андрей Анатольевич

Мать: Ключенко Лариса Егоровна

Бракосочетание
2012

Жена: Ключенко Ольга

Рождение ребёнка
27.07.2013

Дочь: Ключенко Рита Дмитриева

Мать ребёнка: Ключенко Ольга

Рождение ребёнка
08.10.2014

Сын: Ключенко Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Ключенко Ольга

Рождение ребёнка
06.08.2022

Сын: Ключенко Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Гудилина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гудилина Маша

Мать ребёнка: Гудилина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудилина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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