Ключенко Дмитрий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1991
Бракосочетание
2012
Жена: Ключенко Ольга
Рождение ребёнка
27.07.2013
Дочь: Ключенко Рита Дмитриева
Мать ребёнка: Ключенко Ольга
Рождение ребёнка
08.10.2014
Сын: Ключенко Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Ключенко Ольга
Рождение ребёнка
06.08.2022
Сын: Ключенко Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Гудилина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гудилина Маша
Мать ребёнка: Гудилина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гудилина Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана